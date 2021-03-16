Китай схвалив четверту вакцину проти коронавірусу. Вона з клітин хом'яка

Китай схвалив четверту вакцину від коронавірусу для екстреного використання. Даний препарат розроблений на основі клітин яєчників китайського хом'яка (СНО) китайською компанією Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd..
Про це повідомляє Global Times.
Третя фаза клінічних досліджень даної вакцини проходить в Китаї, Узбекистані, Пакистані, Еквадорі та Індонезії. В цих країнах запланована вакцинація 29 тисяч осіб. Побічних ефектів після щеплення цією вакциною не було виявлено.
Першим затвердив використання китайської вакцини від COVID на основі клітин хом'яка в Узбекистані ще 1 березня. В Узбекистані називають цю вакцину однією з найбезпечніших та найефективніших у світі.
Наголошується, що клітинна вакцина СНО не вимагає лабораторного виробництва з високим рівнем біобезпеки.
Нагадаємо, на початку лютого в Китаї схвалили, зокрема, вакцину від коронавірусу Coronavac компанії Sinovac Biotech, яку також закупила Україна.
Також РБК-Україна писало, що Китай запустив цифровий сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу.