Китай одобрил четвертую вакцину против коронавируса. Она из клеток хомяка

Китай одобрил четвертую вакцину от коронавируса для экстренного использования. Данный препарат разработан на основе клеток яичников китайского хомячка (СНО) китайской компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd..

Третья фаза клинических исследований данной вакцины проходит в Китае, Узбекистане, Пакистане, Эквадоре и Индонезии. В этих странах запланирована вакцинация 29 тысяч человек. Побочных эффектов после прививки данной вакциной не было обнаружено.

Первым утвердил использование китайской вакцины от COVID на основе клеток хомяка в Узбекистане еще 1 марта. В Узбекистане называют эту вакцину одной из самых безопасных и эффективных в мире.

Отмечается, что клеточная вакцина СНО не требует лабораторного производства с высоким уровнем биобезопасности.