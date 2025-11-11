Китай ограничит экспорт редкоземельных металлов оборонным компаниям США, - WSJ

Правительство Китая разрабатывает механизм для экспортных поставок в США редкоземельных металлов, с помощью которого рассчитывает не допустить попадания сырья американским оборонным компаниям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Издание уточняет, что целью нового плана Китая является одновременно облегчить своим компаниям поставки редкоземель в США для использования в гражданских целях. Регуляционная схема будет напоминать систему проверки конечного пользователя, которая введена в Соединенных Штатах еще в 2007 году.
В рамках этой программы ряд китайских компаний получают разрешение на покупку специальных товаров на основании общего разрешения - по сути упрощенного механизма одобрения экспорта.
Им не нужно оформлять индивидуальные лицензии на каждую покупку. В то же время, иногда китайские компании в рамках лишают этого разрешения, что вызывает возмущение в Пекине, отмечает WSJ.
Нововведение позволит Китаю выполнить условия США по содействию экспорту редкоземельных ресурсов. В то же время, по данным источников издания, планы Пекина могут в дальнейшем измениться.
Напомним, ранее Китай приостановил действие запрета на экспорт в Соединенные Штаты галлия, германия, сурьмы, сверхтвердых материалов и других редкоземельных металлов, которые было запрещено экспортировать с декабря 2024 года.
Кроме того, 6 ноября Китай на год приостановил действие ограничений, введенных в марте, по поставкам товаров двойного назначения 31 американской компании, преимущественно из оборонной и аэрокосмической сфер. Это произошло после встречи президента США Дональда Трампа с руководителем Китая Си Цзиньпином в Южной Корее.