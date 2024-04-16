ua en ru
Вт, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай обсудил с Ираном будущее сотрудничество стран после атаки на Израиль

Вторник 16 апреля 2024 08:45
UA EN RU
Китай обсудил с Ираном будущее сотрудничество стран после атаки на Израиль Фото: Ван И, министр иностранных дел Китая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай готов и в дальнейшем продвигать сотрудничество с Ираном в различных сферах. Пекин принял во внимание право Тегерана на "самооборону" в случае с атакой на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Китая Ван И, которого цитирует Bloomberg.

"Китай готов неуклонно продвигать практическое сотрудничество с Ираном в различных сферах и способствовать большему развитию китайско-иранских отношений", - заявил Ван И иранскому коллеге Хоссейну Амир-Абдуллахиану во время телефонных переговоров.

В том же числе глава Министерства иностранных дел Китая "принял во внимание" позицию Ирана о том, что его атака на Израиль была "ограниченной", а лично Тегеран "осуществляет свое право на самооборону". Пекин уверен, что Иран способен справиться с ситуацией для "избежания дальнейшей турбулентности".

Как пишет Bloomberg, китайский министр не уточнил о каком типе сотрудничества идет речь, впрочем, Пекин уже делал подобные заявления и в прошлом.

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль, применив сотни ударных дронов и ракет. После атаки в ЦАХАЛ заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным.

Атака стала ответом на удар Израиля по посольству Ирана в Сирии, в результате чего погибли несколько генералов.

Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Израиль Иран
NEWS
Бои за Часов Яр. Почему и как Россия хочет захватить этот город
Бои за Часов Яр. Почему и как Россия хочет захватить этот город
DAILY
Сотрудник ЗАЭС Алексей Мельничук: Россияне превратили атомную станцию в военную базу
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Сотрудник ЗАЭС Алексей Мельничук: Россияне превратили атомную станцию в военную базу