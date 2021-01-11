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Китай назвав дату прибуття в країну експертів ВООЗ: вивчать виникнення COVID

Понеділок 11 січня 2021 09:14
Китай назвав дату прибуття в країну експертів ВООЗ: вивчать виникнення COVID
Фото: вчені (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Китайське уряд підтвердив, що група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я прибуде в Китай 14 січня. При цьому подробиць візиту експертів в Китаї не повідомляють.

Про це заявили в Національній комісії охорони здоров'я, передає CTV News.

В повідомленні Нацкомісії говориться лише, що експерти ВООЗ проведуть зустріч з китайськими колегами.

нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що експерти ВООЗ повинні прибути в Китай для вивчення виникнення коронавіруса. До цього влада Китаю відмовлялися в наданні повної інформації.

При цьому в США повідомляли, що COVID-19 виник в результаті витоку з лабораторії в Ухані, яка могла статися через ПП. Однак жодних доказів цього не було представлено. При цьому Китай такі звинувачення спростовує раніше. Також в Сполучених Штатах звинувачували ВООЗ в наданні достатньої кількості інформації про місії в Китай для з'ясування походження коронавіруса.

Пізніше директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що Китай не видав дозвіл на візит експертів ВООЗ і висловив сильну розчарованість даною ситуацією.

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