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ВООЗ ще не отримала дозвіл від Китаю на візит експертів

Вівторок 05 січня 2021 21:02
ВООЗ ще не отримала дозвіл від Китаю на візит експертів
Фото: Тедрос Гебреисус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Игорь Литвиненко

Всесвітня організація охорони здоров'я ще не отримала дозвіл від влади Китаю на візит експертної групи в країну. Експерти хочуть провести розслідування походження коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, протягом останніх діб експерти почали відправлятися зі своїх країн в Китай.

"Сьогодні ми дізналися, що офіційні китайські особи ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи", - сказав Гебреісус.

Директор ВООЗ підкреслив, що він "дуже розчарований цією новиною". Також Гебреісус додав, що дав чітко зрозуміти владі Китаю, що дана місія є пріоритетом ВООЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом група експертів ВООЗ з 10 людина повинна прибути в Китай для дослідження походження коронавірусу. При цьому візит планується на тлі розмов про можливе приховування, змові або обман з боку Китаю щодо походження COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що в США звинувачували ВООЗ в наданні достатньої кількості інформації про місії в Китай для з'ясування походження коронавірусу.

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