Експерти ВООЗ вирушать в Китай для дослідження походження коронавірусу

Фото: вчені (GettyImages)

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вирушать в Китай для з'ясування походження коронавірусу. Візит буде здійснений на тлі розмов про можливе приховування, змові або обман з боку Китаю щодо походження COVID-19.

Про це повідомляє The Associated Press.

Раніше Пекін відклав доступ незалежних експертів в Китай, щоб розслідувати причини пандемії. У Пекіні виступали проти проведення такого розслідування.

У ВООЗ наголосили, що зараз Китай дозволив приїзд експертів організації. Найближчим часом група експертів ВООЗ з 10 людина повинна прибути в Китай на 5-6 тижнів. Два тижні вони проведуть на карантині.

При цьому китайська влада відмовилася підтвердити точні дати і деталі візиту.

Відзначимо, вчора заступник радника президента США з національної безпеки Метью Поттингер назвав витік найбільш вірогідною версією походження коронавірусу.

"З'являється все більше свідчень того, що лабораторія є найбільш імовірним джерелом витоку вірусу", - наводить його слова Daily Mail.

У США відзначають, що витік могла статися через ПП. Однак жодних доказів цього не було представлено. При цьому Китай такі звинувачення спростовує раніше.

Нагадаємо, раніше в США звинувачували ВООЗ в наданні достатньої кількості інформації про місії в Китай для з'ясування походження коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що ВООЗ уже направляв групу експертів у Китай для вивчення причин виникнення COVID-19.