ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай ускорил строительство новой базы в Антарктиде: как может использовать

Новина українською →
Пекин, Среда 19 апреля 2023 03:35
Китай ускорил строительство новой базы в Антарктиде: как может использовать Фото: Китай ускорил строительство новой станции в Антарктиде (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай существенно ускорил строительство своей пятой исследовательской станции в Антарктиде, работы на ее территории возобновилось впервые с 2018 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что новая станция на острове Инэкспрессибл недалеко от моря Росса будет включать в себя обсерваторию со спутниковой наземной станцией и должна помочь Китаю в мониторинге Антарктиды.

Согласно новым спутниковым снимкам, на территории базы появились вспомогательные сооружения, временные постройки, вертолетная площадка, а также фундамент для главного здания станции площадью около 5 тысяч квадратных метров. По оценкам, его строительство может быть завершено к 2024 году.

Эксперты Центра стратегических и международных исследований США отмечают, что станция сможет обеспечивать отслеживание и связь для растущего числа китайских спутников наблюдения за полярным кругом, а также ее оборудование будет использоваться для перехвата спутниковых сообщений других стран.

Предполагается, что станция получит возможности для сбора разведывательных сигналов над Австралией и Новой Зеландией, а также телеметрических данных о ракетах, запущенных с нового австралийского космического центра "Арнем". Ожидается, что после завершения строительства на станции появится причал для китайских ледоколов "Сюэлун".

В соответствии с Договором об Антарктике 1959 года, участником которого является Китай, деятельность на континенте ограничивается мирными целями. Военнослужащим разрешено проводить научные исследования, но им запрещено создавать базы, проводить маневры или испытывать оружие.

Напомним, что Китай ввел запрет на сотрудничество с американскими компаниями Raytheon Missiles & Defense и Lockheed Martin Corp, которые производят оружие.

Также ранее мы писали, что гигантский айсберг размером с Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Антарктида
NEWS
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
Оккупанты на Бахмутском направлении усиливают обстрелы артиллерией и авиацией, - Сырский
DAILY
"Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы в Бахмуте до последнего". Как работает аэроразведка на границе войны и мира