Китай "накрутил" цены для российской военной промышленности на фоне санкций

Согласно исследованию Института экономики переходных экономик, цены на контролируемый экспорт из Китая в Россию выросли в среднем на 87% с 2021 по 2024 год, тогда как аналогичные товары для других стран подорожали всего на 9%.

Исследование показывает, что Россия использовала китайских поставщиков, чтобы обходить западные ограничения на продукцию с потенциальным военным применением, но санкции после вторжения в 2022 году повысили ее расходы.

Авторы исследования, Иикка Корхонен и Хели Симола, изучали товары категории "машины и механические приборы", важные для военной промышленности. Они выяснили, что санкции сделали импорт таких товаров дороже и ограничили технологические возможности России.

В некоторых случаях рост стоимости был связан только с повышением цен, а не объемом поставок. Например, к 2024 году стоимость шарикоподшипников из Китая для России выросла на 76%, а объем экспорта снизился на 13%.

Также исследование показало рост цен на санкционные товары для России в Турции - от 25 до 55%. В целом медианная цена на контролируемый импорт выросла на 75%, тогда как цены на другие товары оставались стабильными.