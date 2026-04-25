Китай отправляет панд в США за неделю до запланированного визита Трампа

Китай отправляет двух панд в Соединенные Штаты накануне запланированной встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в середине мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Кто едет в США
Зоопарк Атланты объявил в четверг, что самец по имени Ping Ping и самка Fu Shuang будут переданы в рамках соглашения, заключенного с Китайской ассоциацией охраны дикой природы.
Новое соглашение заменяет предыдущее, срок действия которого истек в 2024 году. Сроки прибытия животных пока не разглашаются.
"Панд-дипломатия"
Китай использует передачу панд в зоопарки по всему миру как инструмент "панд-дипломатии".
Такая практика позволяет Пекину вознаграждать дружественные страны или наказывать те, чье поведение считает неприемлемым.
Предыдущий опыт США и Японии
В 2024 году Китай уже посылал двух панд в Вашингтон после почти годового отсутствия животных в Национальном зоопарке.
Тогда нежелание продлевать соглашение вызвало предположение о политических причинах, хотя официально обе стороны это отрицали.
В январе 2026 года Китай забрал последних двух панд из Японии, фактически приостановив программу, которая символизировала дружбу между странами с 1972 года.
Это произошло на фоне спора из-за заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаичи о возможности отправки войск в случае попытки Китая захватить Тайвань силой.
Напомним, отношения между США и Китаем остаются напряженными из-за ряда факторов. В частности, Китай выразил обеспокоенность относительно "принудительного задержания" США грузового судна под иранским флагом.
Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил Пекину введением 50% пошлин, если Китай будет передавать оружие Ирану. Также напряжение вызывают сигналы Китая о частичном восстановлении связей с Тайванем (прямые авиарейсы, импорт продукции), что произошло после визита делегации.