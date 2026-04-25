Китай отправляет панд в США за неделю до запланированного визита Трампа

Кто едет в США

Зоопарк Атланты объявил в четверг, что самец по имени Ping Ping и самка Fu Shuang будут переданы в рамках соглашения, заключенного с Китайской ассоциацией охраны дикой природы.

Новое соглашение заменяет предыдущее, срок действия которого истек в 2024 году. Сроки прибытия животных пока не разглашаются.

"Панд-дипломатия"

Китай использует передачу панд в зоопарки по всему миру как инструмент "панд-дипломатии".

Такая практика позволяет Пекину вознаграждать дружественные страны или наказывать те, чье поведение считает неприемлемым.

Предыдущий опыт США и Японии

В 2024 году Китай уже посылал двух панд в Вашингтон после почти годового отсутствия животных в Национальном зоопарке.

Тогда нежелание продлевать соглашение вызвало предположение о политических причинах, хотя официально обе стороны это отрицали.

В январе 2026 года Китай забрал последних двух панд из Японии, фактически приостановив программу, которая символизировала дружбу между странами с 1972 года.

Это произошло на фоне спора из-за заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаичи о возможности отправки войск в случае попытки Китая захватить Тайвань силой.