RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обмен пленными Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Китай отправляет панд в США за неделю до запланированного визита Трампа

05:12 25.04.2026 Сб
2 мин
Как Пекин использует животных в политике?
aimg Екатерина Коваль
Фото: Китай давно использует панд для дипломатии (Getty Images)

Китай отправляет двух панд в Соединенные Штаты накануне запланированной встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в середине мая.

Кто едет в США

Зоопарк Атланты объявил в четверг, что самец по имени Ping Ping и самка Fu Shuang будут переданы в рамках соглашения, заключенного с Китайской ассоциацией охраны дикой природы.

Новое соглашение заменяет предыдущее, срок действия которого истек в 2024 году. Сроки прибытия животных пока не разглашаются.

"Панд-дипломатия"

Китай использует передачу панд в зоопарки по всему миру как инструмент "панд-дипломатии".

Такая практика позволяет Пекину вознаграждать дружественные страны или наказывать те, чье поведение считает неприемлемым.

Предыдущий опыт США и Японии

В 2024 году Китай уже посылал двух панд в Вашингтон после почти годового отсутствия животных в Национальном зоопарке.

Тогда нежелание продлевать соглашение вызвало предположение о политических причинах, хотя официально обе стороны это отрицали.

В январе 2026 года Китай забрал последних двух панд из Японии, фактически приостановив программу, которая символизировала дружбу между странами с 1972 года.

Это произошло на фоне спора из-за заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаичи о возможности отправки войск в случае попытки Китая захватить Тайвань силой.

Напомним, отношения между США и Китаем остаются напряженными из-за ряда факторов. В частности, Китай выразил обеспокоенность относительно "принудительного задержания" США грузового судна под иранским флагом.

Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил Пекину введением 50% пошлин, если Китай будет передавать оружие Ирану. Также напряжение вызывают сигналы Китая о частичном восстановлении связей с Тайванем (прямые авиарейсы, импорт продукции), что произошло после визита делегации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
