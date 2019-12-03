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Трамп назвав можливі терміни торгової угоди з Китаєм

Новини » Економіка     03.12.2019 - 13:35
Трамп назвав можливі терміни торгової угоди з Китаєм
Фото: Дональд Трамп (news.yahoo.com)

У Трампа дедлайну немає, може почекати ще рік

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що у нього немає крайнього терміну для досягнення торгової угоди з Китаєм. Про це Трамп журналістам в Лондоні напередодні саміту НАТО, передає агентство Reuters.

Як зазначив Трамп, можливо, краще почекати до періоду після президентських виборів у США в листопаді 2020 року.

"У мене немає дедлайну немає. У певному сенсі, я думаю, що з Китаєм краще почекати до часу після виборів", - сказав Трамп.

При цьому він заявив, що Китай хоче укласти угоду вже зараз. "Ми подивимося, чи буде ця угода правильною чи ні, вона повинна бути правильною", - сказав Трамп.

Інвестори сподіваються, що Сполучені Штати і Китай зможуть запобігти ескалації торгової напруженості, яка загальмувала глобальне економічне зростання.

Вашингтону і Пекіну ще належить підписати так звану угоду про "першу фазу", оголошену в жовтні, яке породило надії на деэскалацию в їх тривалій торговій війні.

Зазначимо, в листопаді очікування можливого підписання "першої фази" торгової угоди між США і Китаєм до кінця поточного року позитивно вплинули на світові товарні і фінансові ринки.

Раніше в Сполучених Штатах Америки не виключили можливості укладення торгової угоди з Китаєм до кінця року. За словами старшого радника президента США Дональда Трампа Келлиан Конвей, перша фаза торгової угоди знаходиться на стадії оформлення.

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