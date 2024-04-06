Китай предоставляет России спутниковые изображения для ударов по Украине, - Bloomberg

По данным источников издания, на фоне признаков дальнейшей военной интеграции между двумя странами Китай предоставил России спутниковые снимки для военных целей, а также микроэлектронику и станки для танков.

Пекин пытается изобразить себя преимущественно нейтральным перед лицом полномасштабного вторжения России в Украину, которое продолжается уже третий год, однако он установил глубокий союз с Москвой в рамках того, что Си Цзиньпин и Владимир Путин назвали дружбой "без ограничений" в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Важно, что Китай и Гонконг также стали для Москвы ключевыми воротами для доступа к технологиям с ограниченным доступом, включая чипы и интегральные схемы, используемые в вооружении или необходимые для его создания.

В свою очередь США и Европейский Союз внесли в список несколько китайских фирм, осуществляющих эти передачи, но торговля не демонстрирует признаков сворачивания.