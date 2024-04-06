Китай надає Росії супутникові зображення для ударів по Україні, - Bloomberg

За даними джерел видання, на тлі ознак подальшої військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків.

Пекін намагається зобразити себе переважно нейтральним перед обличчям повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій рік, проте він встановив глибокий союз з Москвою в рамках того, що Сі Цзіньпін і Володимир Путін назвали дружбою "без обмежень" напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Важливо, що Китай і Гонконг також стали для Москви ключовими воротами для доступу до технологій з обмеженим доступом, включаючи чіпи та інтегральні схеми, що використовуються в озброєнні або необхідні для його створення.

Своєю чергою США і Європейський Союз внесли до списку кілька китайських фірм, які здійснюють ці передачі, але торгівля не демонструє ознак згортання.