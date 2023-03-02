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Китай может повлиять на РФ для прекращения войны в Украине, - МИД Канады

Фото: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай может поспособствовать прекращению войны в Украине, настояв на выводе Россией войск с временно оккупированных территорий.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

"Мы все активно поддерживаем разговоры о мире, однако, если Китай действительно стремится к миру, он может т должен сказать России убираться из Украины", - заявила Жоли.

По ее словам, Канада остается решительно настроенной и дальше продолжать помогать Украине защищаться от российского вторжения.

“Все, что происходит на поле боя, будет иметь позже влияние за столом переговоров. Чем больше мы сможем помочь Украине защитить себя, тем лучше мы сможем обеспечить Украине прочную позицию в мирных переговорах”, - подчеркнула глава МИД Канады.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна будет поддерживать Украину всеми имеющимися у нее механизмами столько, сколько потребуется.

Также Трюдо заявил, что Канада готова расширить свою летную тренировочную программу, чтобы включить в нее украинских военных пилотов.

Напомним, что 24 февраля Канада объявила о передаче Украине еще четырех танков Leopard 2.

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