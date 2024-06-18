Китай должен заплатить за поддержку Москвы в войне с Украиной, - Столтенберг

Китаю придется столкнуться с последствиями за поддержку войны России против Украины, если он не изменит свою политику.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BBC News.
Столтенберг заявил, что Пекин "пытается добиться двух результатов", поддерживая военную машину России, а также пытаясь сохранить отношения с европейскими союзниками.
"Это не сработает в долгосрочной перспективе", - заявил Столтенберг во время визита в Вашингтон.
Отвечая на вопрос о том, что члены НАТО могут сделать в отношении поддержки Китаем России, г Столтенберг сказал, что ведется "постоянный разговор" о возможных санкциях.
Он сказал, что Китай "делится многими технологиями, такими как микроэлектроника, которые имеют ключевое значение для России в создании ракет и оружия, которое она использует против Украины".
Он добавил, что "на каком-то этапе нам следует подумать о каких-то экономических издержках, если Китай не изменит свое поведение".
Пекин уже находится под некоторыми санкциями за поддержку России: в прошлом месяце США объявили об ограничениях, которые коснутся около 20 фирм, базирующихся в Китае и Гонконге.
Китай защищает свой бизнес с Москвой, заявляя, что он не продает летальное оружие и "разумно осуществляет экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами".
Россия становится все более изолированной на мировой арене с тех пор, как она начала полномасштабную войну с Украиной в 2022 году. "Россия сейчас все больше и больше объединяется с авторитарными лидерами", - заявил Столтенберг, перечислив Иран, Пекин и Северную Корею.
Он сказал, что Северная Корея отправила в Россию артиллерийские снаряды, а взамен Россия предоставила передовые технологии для ракетной и ядерной программы Северной Кореи.
"Таким образом, Северная Корея помогает России вести агрессивную войну против Украины", - добавил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита мира в Швейцарии заявил, что не считает своим врагом Китай и что враг один - это Владимир Путин.
По данным опроса Центра Разумкова, в связи с тем, что Пекин оказывает поддержку Москве, большинство украинцев воспринимают Китай как враждебную страну.