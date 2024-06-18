Китай должен заплатить за поддержку Москвы в войне с Украиной, - Столтенберг

Столтенберг заявил, что Пекин "пытается добиться двух результатов", поддерживая военную машину России, а также пытаясь сохранить отношения с европейскими союзниками.

"Это не сработает в долгосрочной перспективе", - заявил Столтенберг во время визита в Вашингтон.

Отвечая на вопрос о том, что члены НАТО могут сделать в отношении поддержки Китаем России, г Столтенберг сказал, что ведется "постоянный разговор" о возможных санкциях.

Он сказал, что Китай "делится многими технологиями, такими как микроэлектроника, которые имеют ключевое значение для России в создании ракет и оружия, которое она использует против Украины".

Он добавил, что "на каком-то этапе нам следует подумать о каких-то экономических издержках, если Китай не изменит свое поведение".

Пекин уже находится под некоторыми санкциями за поддержку России: в прошлом месяце США объявили об ограничениях, которые коснутся около 20 фирм, базирующихся в Китае и Гонконге.

Китай защищает свой бизнес с Москвой, заявляя, что он не продает летальное оружие и "разумно осуществляет экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами".

Изоляция Путина

Россия становится все более изолированной на мировой арене с тех пор, как она начала полномасштабную войну с Украиной в 2022 году. "Россия сейчас все больше и больше объединяется с авторитарными лидерами", - заявил Столтенберг, перечислив Иран, Пекин и Северную Корею.

Он сказал, что Северная Корея отправила в Россию артиллерийские снаряды, а взамен Россия предоставила передовые технологии для ракетной и ядерной программы Северной Кореи.

"Таким образом, Северная Корея помогает России вести агрессивную войну против Украины", - добавил он.