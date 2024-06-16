Китай не враг, у Украины он один - Путин, - Зеленский

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на полях саммита мира, пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию .

"Что касается Китая. Украина никогда не говорила, что Китай наш враг. Я всегда говорю, что у Украины враг один - Путин. Потому что именно он напал на нас. Что касается друзей. То я считаю, что друзья – это те, кто помогает. И я хотел бы, чтобы Китай был другом для Украины", - сказал он.

По словам президента, Китай - это серьезная экономика, которая имеет влияние на Россию.

"Я считаю, что Китай мог бы нам помочь. Поэтому я бы хотел, чтобы те или иные предложения, которые есть у Китая, чтобы они были в нашем диалоге. Я не могу воспринимать предложения просто через медиа. Это не правильно. Мы говорим об окончании войны. Я не могу воспринимать всерьез то, что лидер того или иного государства или его представители передали в медиа", - отметил он.

Зеленский напомнил, что Украина и Китай были серьезными экономическими партнерами.

"Говорю были, не потому, что прекратили отношения, а потому, что Путин заблокировал Черное море. А самая большая торговля у нас была именно через Черное море. Именно он остановил товарооборот между нашими государствами. Когда я сказал, что Китай - инструмент, то я имел в виду конкретные вещи. Путин, дезинформационно или не важно, сделал все, чтобы представители Китая работали с другими странами, чтобы те отменили свое присутствие и поддержку Украины, а присоединились к китайско-бразильским предложениям", - добавил он.

Резюмируя свой основной месседж по Китаю, Зеленский сказал следующее.

"Каждый лидер или страна имеет право на свою позицию, но не ломая другую. Все, что я хочу, чтобы мы уважали друг друга. Все, что я хочу - мира в Украине", - резюмировал он.

Китай и саммит мира

15-16 июня в Швейцарии проходит саммит мира. В нем участвуют десятки стран. Что касается Китая, то изначально сообщалось, что Пекин не будет принимать участие в саммите, поскольку его требования не были учтены. В частности, Китай настаивал на участии в саммите российской стороны.

Буквально 13 июня Reuters писало, что Китай, который решил попустить Глобальный саммит мира, сейчас пытается продвинуть свой "мирный план".

Отметим, что во время этой пресс-конференции Зеленский заявил, что Украина готова будет слушать Китай и Бразилию, даже если позиция этих стран в отношении войны не совпадает с остальным миром.