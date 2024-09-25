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Китай должен понести ответственность за поддержку РФ в войне против Украины, - премьер Дании

Фото: премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Россия не смогла бы долго вести полномасштабную войну против Украины без помощи Китая. Пекин должен понести ответственность за поддержку страны-агрессора.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Фредериксен раскритиковала Китай за поддержку России в войне против Украины и обвинила Пекин в том, что он не соблюдает правила международной торговли.

Она назвала Китай частью группы из четырех стран, включая Россию, Северную Корею и Иран, тесное сотрудничество которых "имеет огромные глобальные последствия".

"Я не думаю, что Россия смогла бы вести полномасштабную войну уже более двух с половиной лет без помощи Китая. Нельзя разрешить продолжение ситуации, когда Китай помогает России в войне в Европе, без последствий. Он должен нести ответственность за свою деятельность", - отметила премьер Дании.

Фредериксен добавила, что последствия для Пекина должны быть политическими. Она также призвала к переосмыслению торговли ЕС с Китаем, заявив, что Европа стала слишком зависимой от этой страны.

"Вы не можете, с одной стороны, позволить России напасть на другую европейскую страну и продолжать действовать так, как будто ничего не произошло", - подчеркнула Фредериксен.

Сотрудничество России и Китая

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай заявляет о якобы нейтральной позиции относительно войны. Официально Пекин не осудил Москву, но заявил, что поддерживает суверенитет Украины. При этом Китай активно развивает экономическое сотрудничество с РФ.

Несмотря на то, что Китай официально не снабжает оружие России, его компании продают товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Китай прекратить поставки таких товаров России и намекнул на возможное ужесточение санкций.

Кроме того, недавно сообщалось, что Россия разработала и запустила производство ударных беспилотников дальнего радиуса действия в Китае, предназначенных для использования в войне против Украины.

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