Китай має понести відповідальність за підтримку РФ у війні проти України, - прем'єр Данії

Фредеріксен розкритикувала Китай за підтримку Росії у війні проти України й звинуватила Пекін у тому, що він не дотримується правил міжнародної торгівлі.

Вона назвала Китай частиною групи з чотирьох країн, включаючи Росію, Північну Корею та Іран, тісна співпраця яких "має величезні глобальні наслідки".

"Я не думаю, що Росія змогла б вести повномасштабну війну вже понад два з половиною роки без допомоги Китаю. Не можна дозволити продовження ситуації, коли Китай допомагає Росії у війні в Європі, без наслідків. Він повинен нести відповідальність за свою діяльність", - зазначила прем'єр Данії.

Фредеріксен додала, що наслідки для Пекіна мають бути політичними. Вона також закликала до переосмислення торгівлі ЄС з Китаєм, заявивши, що Європа стала надмірно залежною від цієї країни.

"Ви не можете, з одного боку, дозволити Росії напасти на іншу європейську країну і продовжувати діяти так, ніби нічого не сталося", - наголосила Фредеріксен.