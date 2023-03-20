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Китай не намерен начинать мировую войну, но заинтересован в "России в войне", - эксперт

Фото: лидер Китая Си Цзиньпинь и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Валерия Полищук

На сегодня Китаю важно, насколько Россия готова далеко пойти дальше в войне против Украины. Кроме того, Пекин заинтересован в том, чтобы Россия была в этой войне в дальнейшем для ослабления.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Тема войны в Украине, безусловно, будет обсуждаться российским диктатором Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем, - ред.). Это очевидно и это один из первоочередных вопросов. Китай демонстрирует свои амбиции относительно того, чтобы прилагать усилия к посредничеству и к мирному урегулированию", - заявил он.

Эксперт добавил, что вопрос войны России против Украины будет на повестке дня встречи.

"Они сейчас на фоне того, что успешно стали посредниками в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией, хотели бы продолжить свой успех. И взяться за более амбициозный кейс такой как российско-украинская война", - добавил Мусиенко.

По его словам, Китаю неинтересно увеличение зависимости Москвы от Пекина.

"Мне кажется в целом на сегодня для Китая важно просто, насколько Россия готова далеко пойти дальше в войне. И в определенной степени в принципе они заинтересованы в том, чтобы Россия была в войне, чтобы она дальше ослаблялась. Им это интересно с точки зрения увеличения зависимости от Китая", - добавил он.

Мусиенко отметил, что с одной стороны, Китай стремится играть достаточно серьезную роль в отношениях с Россией.

"И это заметно, как Путин встречает Си Цзиньпина, как он его приветствует, то есть Путин ведет себя как подчиненный перед императором. На самом деле это видно и это характеризует современное состояние китайско-российских отношений. То есть Китаю нужно много дешевых ресурсов, сырья и зависимость России, а России нужна экономическая поддержка Китая, потому что без нее они не выживут", - подчеркнул эксперт.

Однако с другой стороны, добавил Мусиенко, Китай не намерен начинать какую-то мировую войну.

"Очевидно сейчас они хотят продвигать тот нарратив о перемирии возможном с Украиной. И о том, что нужно останавливать боевые действия на той линии, где они есть. Но относительно какой-то серьезной поддержки в частности оружием, пока трудно сказать, что Китай будет что-то передавать", - заявил он.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпинь уже прилетел в Москву и встретился с Путиным.

В Китае отмечают, что визит Си Цзиньпина преследует цель "призвать к миру и способствовать переговорам".

При этом международные аналитики считают, что Си может обсудить с Путиным схемы уклонения России от международных санкций, введенных из-за вторжения российских войск в Украину.

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