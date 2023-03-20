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Китай не має наміру починати світову війну, але зацікавлений у "Росії в війні", - експерт

Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпінь і російський диктатор Володими Путін (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Валерія Поліщук

На сьогодні Китаю є важливим, наскільки Росія готова далеко піти далі у війні проти України. Крім того, Пекін зацікавлений у тому, щоб Росія була у цій війні надалі для послаблення.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Тема війни в Україні, безумовно, буде обговорюватися російським диктатором Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпінем, - ред.). Це очевидно і це одне з першочергових питань. Китай демонструє свої амбіції щодо того, щоб докладати зусиль до посередництва і до мирного врегулювання", - заявив він.

Експерт додав, що питання війни Росії проти України буде на порядку денному зустрічі.

"Вони зараз на тлі того, що успішно стали посередниками у відновленні дипломатичних відносин між Іраном і Саудівською Аравією, хотіли б продовжити свій успіх. І взятися за більш амбітний кейс такий як російсько-українська війна", - додав Мусієнко.

За його словами, Китаю не цікаво збільшення залежності Москви від Пекіну.

"Мені здається загалом на сьогодні для Китаю важливим просто є, наскільки Росія готова далеко піти далі у війні. І певною мірою в принципі вони зацікавлені в тому, щоб Росія була у війні, щоб вона далі послаблювалася. Їм це цікаво з точки зору збільшення залежності від Китаю", - додав він.

Мусієнко зазначив, що з одного боку, Китай прагне відігравати досить серйозну роль у відносинах з Росією.

"І це помітно, як Путін зустрічає Сі Цзіньпіна, як він його вітає, тобто Путін поводить себе як підлеглий перед імператором. Насправді це видно і це характеризує сучасний стан китайсько-російських відносин. Тобто Китаю потрібно багато дешевих ресурсів, сировини і залежність Росії, а Росії потрібна економічна підтримка Китаю, тому що без неї вони не виживуть", - підкреслив експерт.

Однак з іншого боку, додав Мусієнко, Китай не має наміру починати якусь світову війну.

"Вочевидь зараз вони хочуть просувати той наратив про перемир'я можливе з Україною. І про те, що потрібно зупиняти бойові дії на тій лінії де вони є. Але щодо якоїсь серйозної підтримки зокрема зброєю, поки що важко сказати, що Китай буде щось передавати", - заявив він.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпінь вже прилетів до Москви й зустрівся з Путіним.

У Китаї зазначають, що візит Сі Цзіньпіна має на меті "закликати до миру та сприяти переговорам".

При цьому міжнародні аналітики вважають, що Сі може обговорити з Путіним схеми ухилення Росії від міжнародних санкцій, запроваджених через вторгнення російських військ до України.

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