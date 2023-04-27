Китай - ключевой игрок. В Люксембурге объяснили важность разговора Зеленского и Си

"Я думаю, что это идет в правильном направлении. Это все о диалоге между Украиной и мировым государством. Мы знаем, что Китай является ключевым игроком. Иногда не так просто вести диалог с Китаем, но это важно", - считает Беттель.

Он подчеркнул, что самая большая ошибка, которую можно совершить, это подтолкнуть Китай ближе к Москве.

"Поэтому телефонный разговор между двумя лидерами, который состоялся вчера, является ключевым, на мой взгляд. Я сказал это раньше, говорю и сейчас: Китай может сыграть определенную роль", - отметил Беттель.

Он акцентировал, что считает нужным диалог по теме войны в Украине также между США и Китаем.

"Когда две сильные страны садятся за стол и что-то предлагают, это шаг в правильном направлении", - подчеркнул премьер Люксембурга.

При этом он выразил мнение, что Китай может быть полезен в вопросе завершения войны в Украине.

"Я думаю, что Путин, вероятно, будет слушать Си Цзиньпина больше, чем кто-либо другой. И я понимаю, насколько США играют ключевую роль в этом обмене, и я думаю, что эти две силы за столом были бы шагом в правильном направлении", - заявил Беттель.

Премьер Люксембурга выразил надежду, что такие переговоры не окажутся одноразовыми, а продолжатся.

"Вовлечение Китая в ситуацию с правильной стороны - это важно. Важно не дать ему пойти к плохой стороне (занять более пророссийскую позицию - ред.)", - подытожил Беттель.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпинь впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провели телефонные переговоры.

После чего в ЕС поздравили этот телефонный разговор и сказали, что ожидают, что Китай использует свое влияние на Россию для окончания войны.

В НАТО тоже приветствуют переговоры, но напоминают, что Пекин еще не осудил российское вторжение.

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