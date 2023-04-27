Китай должен повлиять на Россию для окончания войны: ЕС после разговора Зеленского и Си

В Европейском Союзе поприветствовали телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером КНР Си Цзиньпином. В Брюсселе ожидают, что Китай использует свое влияние на Россию для окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Европейской комиссии Эрика Мамера, которого цитирует The Guardian.

"Это важный, давно назревший первый шаг Китая в исполнении своих обязанностей как члена Совета Безопасности ООН. Руководство Китая должно использовать свое влияние, чтобы заставить Россию прекратить ее агрессивную войну, восстановить территориальную целостность Украины и уважать ее суверенитет как основу справедливого", - сказал Мамер.

Разговор Зеленского и Си Цзиньпиня

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпинь впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провели телефонные переговоры.

Как заявил Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Зеленским, его страна сделает все возможное для прекращения огня.

Добавим, что на их переговоры уже отреагировали в Белом доме, однако там еще не знают, приведет ли это к продвижению к миру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.