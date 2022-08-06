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Китай ігнорує дзвінки з Пентагону на тлі військових навчань біля Тайваню, - Politico

Фото: китайські військові (eng.chinamil.com.cn)
Автор: Сергій Пишкін

Після початку китайських навчань навколо Тайваню, Пентагон неодноразово намагався зв'язатися з Пекіном, однак усі дзвінки були проігноровані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Посилаючись на анонімні джерела, видання відзначає, що високопоставлені китайські військові не відповіли на численні дзвінки від Пентагону цього тижня.

Офіційні особи та експерти вважають, що ігнорування з боку Китаю є необдуманим кроком й збільшує ризик ескалації.

США, зі свого боку, прагнуть підтримувати відкриті лінії зв’язку навіть із потенційними супротивниками, аби уникати нещасним випадкам, а також прорахункам.

Зазначається, що остання розмова голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі з китайським колегою Лі Цзоченом відбулась ще 7 липня. Сторони порушили питання підтримки відкритих ліній зв'язку.

"Держсекретар неодноразово наголошував на важливості повністю відкритої комунікації з лідерами оборони Китаю, щоб ми могли уникнути будь-яких прорахунків, і це залишається правдою", - повідомив Politico виконуючий обов’язки прессекретаря Пентагону Тодд Бріссіл.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 липня попри загрози з боку Китаю. Перед цим уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.

Також Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20.

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