Россия и Китай на этой неделе начнут военно-морские учения

Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в период с 21 по 27 декабря. Учения проходит ежегодно с 2012 года и предусматривает ракетные и артиллерийские стрельбы в Восточно-китайском море.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Как пишет Министерство обороны России, целью учений является "укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе"

Издание пишет, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия пытается усилить связи с Китаем и рассматривает Пекин как ключевого союзника в антизападном альянсе.

Страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве "без ограничений" за несколько дней до вторжения России, однако после этого Китай выражал обеспокоенность действиями Москвы.

Согласно утверждению Минобороны России, в учениях примут участие: