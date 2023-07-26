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Китай и РФ должны помочь снизить напряженность на Корейском полуострове, - Госдеп США

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Среда 26 июля 2023 05:18
Китай и РФ должны помочь снизить напряженность на Корейском полуострове, - Госдеп США Фото: заместитель представителя Государственного департамента Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россия и Китай должны помочь привлечению Северной Кореи к переговорам с Южной Кореей и США.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Он отметил, что Соединенные Штаты остаются открытыми для взаимодействия с Пхеньяном без каких-либо предварительных условий.

"И Россия, и КНР играют потенциальную роль, которую они могут сыграть, в том числе под эгидой Совета Безопасности ООН, в которой они могут использовать свое влияние на КНДР, чтобы поощрить их воздерживаться от угроз и противоправного поведения", - заявил Пател.

Провокации Северной Кореи

КНДР регулярно производит незаконные запуски баллистических ракет. Да, за последние две недели они провели минимум четыре таких пуска. США и Южная Корея осуждают такие действия КНДР, и решили провести учения со стратегическим бомбардировщиком в ответ.

А 18 июля США впервые с 1980-х годов направили в Южную Корею атомную подлодку класса "Огайо" USS Michigan с баллистическими ракетами на борту.

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