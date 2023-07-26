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Китай і РФ мають допомогти зменшити напруженість на Корейському півострові, - Держдеп США

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Середа 26 липня 2023 05:18
Китай і РФ мають допомогти зменшити напруженість на Корейському півострові, - Держдеп США Фото: заступник речника Державного департаменту Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія і Китай мають посприяти залученню Північної Кореї до переговорів з Південною Кореєю та США.

Про це заявив заступник речника Державного департаменту Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Він зазначив, що Сполучені Штати залишаються відкритими для взаємодії з Пхеньяном без будь-яких попередніх умов.

"І Росія, і КНР мають потенційну роль, яку вони можуть зіграти, в тому числі під егідою Ради Безпеки ООН, у якій вони можуть використовувати свій вплив на КНДР, щоб заохотити їх утримуватися від погроз та протиправної поведінки", - заявив Пател.

Провокації Північної Кореї

КНДР регулярно проводить незаконні запуски балістичних ракет. Так, за останні два тижні вони провели мінімум чотири таких пуски. США та Південна Корея засуджують такі дії КНДР, та вирішили провести навчання зі стратегічним бомбардувальником у відповідь.

А 18 липня США вперше з 1980-х років направили до Південної Кореї атомний підводний човен класу "Огайо" USS Michigan з балістичними ракетами на борту.

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