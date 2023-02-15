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США обеспокоены по поводу партнерства России и Китая на фоне войны в Украине, - Шерман

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Среда 15 февраля 2023 21:55
США обеспокоены по поводу партнерства России и Китая на фоне войны в Украине, - Шерман Фото: заместитель госсекретаря США Венди Шерман (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты испытывают растущую обеспокоенность по поводу партнерства между КНР и Россией, а также поддержки Китаем вторжения России в Украину.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"По моей оценке, КНР пытается повысить свой авторитет в международном сообществе, заявляя, что Пекин готов стать посредником и помочь положить конец этому ужасному вторжению. И в то же время они привержены своему безграничному партнерству с Россией. И у нас, безусловно, есть озабоченность и растущая тревога по поводу этого партнерства и поддержки КНР этого вторжения", - заявила она.

Шерман добавила, что Китай пытается "получить и то, и другое".

"В итоге вы получите альбатроса на шею. Украинцы принесут Путину стратегический провал. И это создаст много проблем для тех, кто поддерживает это нечестивое вторжение", - заявила она, обращаясь к союзникам России.

Напомним, диктатор Владимир Путин готовится к продолжительной войне против Украины. Однако часть российской элиты не верит в победу России.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обнаружение в небе США нескольких воздушных шаров-шпионов являются последствием схем, которые используют Россия и Китая для разведки против стран НАТО.

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