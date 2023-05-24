Китай готов сотрудничать для политического урегулирования "кризиса в Украине", - МИД

В Китае снова заявили о "конструктивной позиции" по войне в Украине. В Пекине заверили, что готовы сотрудничать для политического урегулирования "кризиса в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Китая Мао Нин на брифинге.

Она прокомментировала предложение Дании провести в июле саммит формулы мира Украины. Дания хочет пригласить на него Индию, Китай и Бразилию.

Мао Нин отметила, что МИД Китая пока не располагает информацией о проведении встречи. Однако она подчеркнула, что Пекин способствует переговорам и готов сотрудничать с международным сообществом.

"Мы готовы работать с международным сообществом и продолжаем играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса в Украине", - заявила она.

Позиция Китая

Напомним, что Китай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину не осудил действия Кремля, но и не признал аннексию оккупированных территорий Украины. При этом Пекин во время войны усилил торговлю с Россией.

Китай также обнародовал так называемый "мирный план". Однако в Украине, ЕС и США раскритиковали документ. Украинские власти подчеркнули, что не пойдут на уступки с врагом, а партнеры заявили, что Китай потерял возможность быть посредником из-за связей с РФ.

Формула мира

Президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года представил формулу мира для завершения войны в Украине. Она состоит из 10 пунктов и подкреплена резолюциями ООН.

Позже глава государства заявил, что Украина хочет провести саммит формулы мира в июле в символическую дату - 500 дней полномасштабной войны. Дания объявила о готовности принять саммит.

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