Китай продовжить збільшення витрат на оборону

Фото: Чжан Єсуй (flickr.com scabureau)

При цьому зараз невідомо, на скільки планують збільшити витрати на оборону

Офіційний представник сесії Всекитайських зборів народних представників Чжан Єсуй заявив, що Китайська народна республіка продовжить "розумне й доречне" збільшення витрат на оборону. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

За його словами, зростання витрат необхідне для захисту національної безпеки.

"Підтримання розумного й належного зростання витрат на національну оборону необхідне для захисту національної безпеки та проведення військових реформ з китайськими характеристиками", - сказав Чжан.

Він зазначив, що "обмежені" витрати Китаю на оборону призначені тільки для власних потреб безпеки країни і захисту її суверенітету та територіальної цілісності, а не для загрози іншим країнам.

"Чи становитиме країна військову загрозу для інших країн, залежить від її зовнішньої та оборонної політики, а не від того, наскільки збільшуються її витрати на оборону", - пояснив офіційний представник.

При цьому Чжан не уточнив, наскільки уряд планує збільшити витрати на оборону. Планується, що сума буде названа в процесі обговорення бюджету.

Нагадаємо, Росія і Китай мають намір посилити розвідувальний тиск на Норвегію в інтернеті.

Як писало РБК-Україна, у внутрішній довідці Міністерства оборони Канади зазначено, що Росія і Китай розвивають технології, які можуть загрожувати безпеці канадських та інших супутників.