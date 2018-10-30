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Канада вбачає загрозу своїм супутникам від Росії та Китаю

Новини » Політика    30.10.2018 - 18:33
Фото: Міноборони Канади (flickr.com chantel_fr)
Фото: Міноборони Канади (flickr.com chantel_fr)

Китай і РФ розвивають можливості здійснювати технологічну атаку в космосі

У внутрішній довідці Міністерства оборони Канади вказано, що Росія та Китай розвивають технології, які можуть загрожувати безпеці канадських та інших супутників. Про повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання The Canadian Press, яке отримало доступ до цієї довідки.

У документі зазначається, що Китай і РФ розвивають можливості здійснювати технологічну атаку в космосі.

"Технологічний прогрес та нижча собівартість дозволяють усе більшій кількості держав, у тому числі противників, спричиняти проблеми на орбіті. Такі країни, як Китай і РФ, розвивають можливості здійснювати технологічну атаку в космосі, відзначається у довідці… Інші можливі тактики передбачають пряму енергетичну атаку, створення електронних перешкод чи кібератаку, що здатні тимчасово або постійно вивести супутник з ладу", - вказує видання.

У документі підкреслюється, що Канада разом із США та іншими союзниками шукає способи швидко здійснювати заміну важливих супутників, які пошкодили або знищили.

Також повідомляється, що канадська армія дуже залежить від розміщених у космосі засобів для виконання базових завдань, таких як навігація, збір розвідувальних даних, спостереження та комунікація. З огляду на це автори довідки Міноборони закликають сповна включити космічну сферу у канадську оборонну стратегію.

Нагадаємо, Альянс розвідслужб США, Австралії, Британії, Канади та Нової Зеландії (Five Eyes) збирається створити коаліцію з розвідками Німеччини і Японії для протидії Китаю та РФ.

Як писало РБК-Україна раніше, Канада не має наміру розширювати санкції проти Російської Федерації (РФ) через кібератаки.

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