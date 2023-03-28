Китай помогает российской компании производить бронежилеты для армии РФ, - Politico

В 2022 году несколько китайских компаний, включая одну, связанную с правительством в Пекине, отправили детали для производства бронежилетов "КлАСС". Их получил российский производитель, имеющий связи с Росгвардией и правоохранительными органами страны.

Пока неясно, широко используются ли российские военные жилеты Klass, но это первое подтверждение того, что армия РФ в Украине использует средства защиты с китайскими компонентами. Компания "КлаСС" несколько раз импортировала детали для производства своих бронежилетов из Китая в 2022 году, в том числе в ноябре и декабре от нескольких китайских компаний. Эти детали включали арамидные волокна - такие же, как в кевларовом жилете. Такой бронежилет военные ВСУ обнаружили после контрнаступления в Харьковской области.

"Новая информация подчеркивает, что Россия продолжает полагаться на помощь Китаю в поддержке своей военной агрессии против Украины, несмотря на давление стран Запада", - говорится в материале.

Politico также пишет, что это вызывает вопрос, как США планируют решать с Китаем проблему предметов двойного назначения. Представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон сообщила, что США ввели серьезные санкции на экспортный контроль против компаний, способствовавших войне РФ против Украины. Также представитель США заявила, что они не слишком озабочены появлением этих предметов двойного назначения на поле боя, поскольку Россия уже давно импортирует такие технологии из Китая.