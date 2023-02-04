Китай помогает России технологиями для ведения войны против Украины, - WSJ

Несмотря на санкции, Китай продолжает предоставлять России необходимые ей технологии для продолжения ведения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По данным Wall Street Journal, несмотря на международные санкции и экспортный контроль, Китай все же предоставляет необходимые Москве технологии, для ведения войны РФ в Украине.

Таможенные документы показывают, что государственные оборонные компании Китая отправляют навигационное оборудование, технологии постановки препятствий и находящиеся под санкциями части истребителей российским государственным оборонным компаниям.

С прошлого года Россия импортировала из Китая несколько десятков тысяч партий товаров двойного назначения. Товаров, которые имеют как коммерческое, так и военное применение.

Поддержка Китаем России, когда она ведет войну против Украины, должна была быть в повестке дня для обсуждения во время поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин в эти выходные. Однако эта поездка была отложена на неопределенный срок после того, как Пентагон заявил, что в начале недели он отследил китайский разведывательный шар над континентальной частью США.

"Россия обладает достаточным технологическим потенциалом, чтобы обеспечить свою безопасность и провести специальную военную операцию. Этот потенциал постоянно совершенствуется", – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Однако Министерства иностранных дел, обороны и экономики России отказались ответить на запросы о комментариях.