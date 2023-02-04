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Китай допомагає Росії технологіями для ведення війни проти України, - WSJ

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Китай, Субота 04 лютого 2023 18:39
Китай допомагає Росії технологіями для ведення війни проти України, - WSJ Фото: Китай продовжує надавати Росії технології для продовження війни в Україні (wikimedia org)
Автор: Каріна Левицька

Попри санкції Китай продовжує надавати Росії необхідні їй технології для продовження ведення війни в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними Wall Street Journal, попри міжнародні санкції та експортний контроль Китай все ж надає необхідні Москві технології, для ведення війни РФ в Україні.

Митні документи показують, що державні оборонні компанії Китаю відправляють навігаційне обладнання, технології постановки перешкод і частини винищувачів російським державним оборонним компаніям, які перебувають під санкціями.

З минулого року Росія імпортувала з Китаю вже кілька десятків тисяч партій товарів подвійного призначення. Товарів, які мають як комерційне, так і військове застосування.

Підтримка Китаєм Росії, коли вона веде війну проти України, мала бути на порядку денному для обговорення під час поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна цими вихідними. Проте ця поїздка була відкладена на невизначений термін після того, як Пентагон заявив, що на початку тижня він відстежив китайську розвідувальну кулю над континентальною частиною США.

"Росія має достатній технологічний потенціал, щоб забезпечити свою безпеку і провести спеціальну військову операцію. Цей потенціал постійно вдосконалюється", – заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Проте Міністерства закордонних справ, оборони та економіки Росії відмовились відповісти на запити про коментарі..

Попри те, що Росія може самостійно виробляти більшу частину своїх основних військових потреб, вона значною мірою покладається на імпорт технологій подвійного призначення, таких як напівпровідники, які є важливими для сучасної війни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США можуть накласти санкції на компанії Китаю за поставки обладнання Ірану.

США також повідомили, що слідкують за кожним рішенням, яке приймає Китай у відповідь на прохання Росії про допомогу у сфері безпеки, щоб у разі чого застосувати важелі впливу.

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