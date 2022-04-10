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Активно цікавиться Китай: Арахамія розповів про роботу над гарантіями безпеки для України

Фото: Давид Арахамія, народний депутат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Член української делегації на переговорах із РФ Давид Арахамія назвав країни, які дали усну згоду стати гарантами безпеки України після закінчення війни, і розповів про зацікавленість Китаю щодо майбутнього договору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю народного депутата каналу "ДніпроTV".

Серед держав, які вже публічно заявили про намір стати підписантами угоди про гарантії безпеки, Арахамія назвав Німеччину, Туреччину, Францію та Італію.

Від Великої Британії та США є заяви про намір розглядати такий договір, при цьому поки немає остаточної згоди.

"Є зацікавленість Китайської Народної Республіки зараз. Активно вже працює над документом", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, близько тижня тому нардеп Давид Арахамія зазначав, що переговори України з Китаєм про участь у гарантіях безпеки є непростими.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав країни, які вже готові обговорювати документ про гарантії безпеки України.

Додамо також, що в офісі президента України відповіли на пропозицію РФ включити Білорусь до числа країн-гарантів.

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КитайДавид АрахаміяВійна Росії проти УкраїниГарантії безпеки