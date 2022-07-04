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Війна за космос. США та Китай посперечалися через Місяць: що відомо

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Пекін, Понеділок 04 липня 2022 17:13
Війна за космос. США та Китай посперечалися через Місяць: що відомо Фото: США та Китай посперечалися через Місяць (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Керівник NASA вважає, що Китай може "захопити" Місяць у рамках військової програми. У Піднебесній називають такі висловлювання безвідповідальним наклепом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що за останнє десятиліття Китай прискорив свою космічну програму, зосередившись на дослідженні Місяця.

Так, Китай здійснив свою першу посадку на Місяць без екіпажу в 2013 році і планує запустити достатньо потужні ракети, щоб відправити астронавтів на Місяць до кінця цього десятиліття.

"Ми повинні бути дуже стурбовані тим, що Китай висаджується на Місяць і каже: "Тепер він наш, а ви тримайтеся подалі", - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон в інтерв’ю німецькій газеті Bild.

Глава космічного агентства США заявив, що космічна програма Китаю є військовою і що Китай вкрав ідеї та технології в інших.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь зазначив, що це не перший випадок, коли голова Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору безвідповідально говорить про Китай.

"Сторона США постійно розгортала кампанію наклепу проти нормальних і розумних зусиль Китаю в космосі, і Китай рішуче виступає проти таких безвідповідальних зауважень", - сказав він.

Чжао Ліцзянь заявлвяє, що Китай завжди сприяв побудові спільного майбутнього для людства в космосі та виступав проти створення зброї та будь-якої гонки озброєнь у космосі.

Додамо, що у рамках програми "Артеміда" NASA планує відправити місію з екіпажем на орбіту Місяця в 2024 році і здійснити посадку з екіпажем біля південного полюса Місяця до 2025 року. Китай планує місії без екіпажу до південного полюса Місяця протягом цього десятиліття.

Нагадаємо, NASA збирається запустити ракети в рамках місячної місії Artemis 1 наприкінці літа - на початку осені.

Більше про "космічні перегони" США та Китаю і до чого тут Україна можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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