ВООЗ: коронавірус загрожує кожній країні

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

ВООЗ стурбована недостатньою підготовкою деяких країн до епідемії COVID-19

Епідемія коронавірусу COVID-19 представляє загрозу для кожної країни. Про це під час брифінгу заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, ВООЗ серйозно стурбована недостатньою підготовкою деяких країн до можливих випадків зараження.

"Ця епідемія COVID-19 є загрозою для кожної країни, багатої і бідної", - заявив Гебреісус.

Голова ВООЗ зазначив, що в деяких країнах дії влади не відповідають рівню загрози, з якою зіткнувся світ.

Так, Організація опублікувала покрокові вказівки для країн щодо розробки національних планів дій. За словами Гебреісуса, рекомендації підкріплені детальними технічними порадами.

"Ми закликаємо всі країни прискорити виконання цих планів і готові допомагати їм для досягнення цієї мети", - додав глава ВООЗ.

Наразі у світі коронавірусом захворіли 95 тис. 265 осіб. Зафіксовано 3281 смертельний випадок.

Нагадаємо, китайська влада заявила, що очікує повне припинення розповсюдження коронавірусу в Китаї до кінця березня, попри зростання нових випадків інфікування.