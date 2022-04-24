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У Китаї заявили про розробку технології для захисту Землі від астероїдів

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Пекін, Неділя 24 квітня 2022 10:53
У Китаї заявили про розробку технології для захисту Землі від астероїдів Фото: Китай планує створити технологію захисту Землі від астероїдів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Заступник голови китайського національного космічного управління У Яньхуа заявив про розробку технології для захисту Землі від астероїдів. Її можуть почати випробовувати вже найближчими роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайське видання CNS.

За його словами, дана технологія буде відстежувати переміщення астероїдів і встановлювати, чи можуть вони бути небезпечними для Землі. Потім фахівці змінять орбіту космічного тіла, щоб запобігти зіткненню.

"До кінця 14-ї п'ятирічки або ж в 2025-2026 роках ми постараємося почати випробування технології моніторингу астероїдів, які становлять загрозу для Землі. З її допомогою ми здійснимо зіткнення, яке призведе до зміни його орбіти", - заявив представник космічного управління.

У Китаї впевнені, що дана система повинна бути як наземного, так і космічного базування.

Нагадаємо, американська SpaceX відправила перший в історії туристичний рейс на Міжнародну космічну станцію.

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