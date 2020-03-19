У Китаї заявили, що всі нові випадки коронавірусу завезені з-за кордону

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Всього налічується 189 інфікованих, які прибули в Китай з-за кордону

У Китаї заявили, що за минулу добу зареєстровано 34 нових випадків зараження коронавірусом і всі вони у прибулих з-за кордону. Про це повідомляє прес-служба комітету охорони здоров'я КНР.

Зокрема, в Пекіні виявлений 21 хворий, у Шанхаї - 2, в провінції Гуандун - 9, по одному - в провінціях Хейлунцзян і Чжецзян. Всього налічується 189 інфікованих, які прибули в Китай з-за кордону.

Раніше повідомлялося, що в китайській провінції Хубей та місті Ухань, який став осередком поширення коронавірусу COVID-19, за останню добу не виявили жодного нового випадку зараження.

Нагадаємо, один з провідних вірусологів КНР Лі Ланьцзюань заявив, що місто Ухань, яке вважається епіцентром розповсюдження коронавірусу Covid-19, може повністю очиститися від інфекції до кінця поточного місяця.

РБК-Україна писало, що лікарі Китаю з міста Ухань заявили, що європейські доктора повторюють помилки при боротьбі з коронавірусом. Найсерйознішою помилкою лікарі назвали недостатню захищеність медичних працівників, які доглядають за тими, що заразилися.