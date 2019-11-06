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Підписання торгової угоди між США і Китаєм можуть відкласти

Новини » В світі     06.11.2019 - 20:21
Підписання торгової угоди між США і Китаєм можуть відкласти
Колаж РБК-Україна

Угоду можуть підписати у Швеції або Швейцарії

Підписання першої фази торгового угоди між президентом США Дональдом Трампом і головою Китаю Сі Цзіньпіном можуть відкласти до грудня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника американської адміністрації високого рангу.

Повідомляється, що зустріч між лідерами США і Китаю, на якій буде укладена частина торгового угоди, може пройти в Швеції або Швейцарії. При цьому не виключають того, що угода не буде укладена.

"Все ще можливо, що угода "першої фази", спрямований на припинення руйнівної торгової війни, не буде досягнуто, але угода була більш ймовірною, ніж ні", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що "перша фаза" угоди між США і Китаєм буде включати в себе зобов'язання США відмовитися від тарифів, запланованих на 15 грудня, на імпорт з Китаю на суму близько 156 мільярдів доларів, включаючи мобільні телефони, ноутбуки та іграшки.

Нагадаємо, підписання частині торговельної угоди було заплановано спочатку на 13 листопада, проте саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), на якому планувалося укладення угоди, був скасований. Пізніше міністр торгівлі США Уілбур Росс повідомив, що угоду планують укласти в цей же період.

Також РБК-Україна писало, що влада Китаю досягли консенсусу з основних торговельних питань з США. Повідомляється, що сторони під час телефонної розмови 1 листопада обговорили основні питання, які необхідні для досягнення торгового угоди між двома країнами.

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