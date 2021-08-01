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Пожежа у торгівельному центрі в Києві призвела до викиду чорного диму

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Україна, Неділя 01 серпня 2021 12:56
Пожежа у торгівельному центрі в Києві призвела до викиду чорного диму Фото: пожежу в ТЦ Піраміда викликало замикання в кондиціонері (скриншот видео)
Автор: Дмитро Левицький

У київському торгівельному центрі "Піраміда" в неділю, 1 серпня, сталася пожежа. Причиною стало коротке замикання в промисловому кондиціонері.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі ДСНС Києва.

За даними прес-служби, у п'ятиповерховій прибудові до ТЦ сталося коротке замикання в кондиціонері.

"Кондиціонер загорівся, але пожежу загасили до прибуття рятувальників. Для профілактики пожежники застосували порошковий вогнегасник. Диму було багато, тому що кондиціонер промисловий, не маленький. Жертв та постраждалих немає", - повідомили в прес-службі.

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