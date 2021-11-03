Тайвань посилить підготовку військового резерву на тлі конфлікту з Китаєм

Тайвань збільшить кількість військових навчань з наступного року на фоні конфлікту з Китаєм. Причиною є те, що Китай продовжує нарощувати сили навколо острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначив глава оборонного відомства країни Чу Кво-Чен, з наступного року обов'язкові навчання для окремих підрозділів резерву будуть проходити два тижні, а не 5-7 днів, як відбувається зараз, щоб "ефективно підвищити боєздатність резервних сил".

У Міноборони Тайваню планують збільшити час на бойову підготовку і стрілецькі вправи, а кількість боєприпасів на одного резервіста зросте щонайменше вдвічі.

Раніше міністр говорив, що ситуація в Тайвані в жовтні була найсерйознішою за останні 40 років. З огляду на це, він закликав уряд збільшити витрати на виготовлення зброї.

Тайвань поступово переходив від обов'язкового призову до контрактної армії на добровільній основі, проте зараз цей процес сповільнився у зв'язку із заявами КНР.

Відзначається, що в Пекіні заявляли, що при необхідності Тайвань буде захоплений силовим шляхом, оскільки в Китаї вважають острів своєю суверенною територією. Тайвань підкреслює, що країна захищатиме свою незалежність і демократичний устрій.

Напруженість між Тайванем і Китаєм істотно зросла за останні тижні на тлі посилення військового тиску з боку Пекіна, зокрема, присутності китайських військових літаків в регіоні.