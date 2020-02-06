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У Китаї від коронавірусу помер лікар, який першим його виявив

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 18:08
У Китаї від коронавірусу помер лікар, який першим його виявив
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Лі Веньляна звинуватили у поширенні неправдивих заяв"

Помер лікар Лі Веньлян, який першим виявив коронавірус у Китаї та намагався попередити владу про спалах небезпечної інфекції. Про це пише видання Global Times.

Повідомляється, що Веньлян був одним з перших, хто виявив коронавірус і намагався попередити про спалах. Також повідомляється, що спочатку його звинуватили у поширенні неправдивої інформації.

Відомо, що лікар Центральної лікарні Уханя Лі Веньлян ще 30 грудня в WeChat попередив колег про сім випадків коронавірусу SARS на ринку морепродуктів "Хуанань". При цьому він не підозрював, що новий коронавірус відноситься до іншого штаму. У підсумку йому та іншим лікарям в поліції Уханя винесли попередження, щоб вони не поширювали "неправдиві заяви".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число жертв коронавірусу зросло до 563 осіб, число хворих перевищило 28 тисяч. При цьому захворювання зафіксовано вже у 23 країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я поставить Україні тест-системи для виявлення коронавірусу в якості гуманітарної допомоги.

Позитивні тести на коронавірус будуть перевірятися в Лондоні, - МОЗ
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