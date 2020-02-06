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У Китаї коронавірус виявили у немовляти через 30 годин після народження

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 17:29
У Китаї коронавірус виявили у немовляти через 30 годин після народження
Иллюстратированное фото (twitter.com/WHO_Europe)

Дитина є самим молодшим з інфікованих пацієнтів

У китайському місті Ухані новий коронавірус діагностували у дитини через 30 годин після народження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Xinhua.

Як повідомляється, дитина, яка народилася 2 лютого, є наймолодшим з інфікованих пацієнтів.

Раніше у матері дитини теж виявили коронавірус після пологів. На думку медичних експертів, це може бути випадок передачі нового коронавіруса від матері до дитини.

В даний час дитина знаходиться в стабільному стані і перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в провінції Китаю Гуйчжоу зафіксували випадок інфікування коронавірусом в одномісячної дитини. Дитина був поміщений в ізолятор в лікарні Гуйчжоу. На даний момент дівчинка перебуває в стабільному стані.

Крім того, лікарі Уханськой дитячої поліклініки заявили, що коронавірус 2019-nCoV може передаватися від вагітної матері до новонародженої дитини. У немовляти, який був народжений жінкою з підтвердженим вірусом, також виявили коронавірус. З симптомів у нього проявилося тільки утруднене дихання і порушення роботи печінки. Стан малюка поки стабільний.

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