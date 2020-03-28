У Китаї за добу зафіксували 54 нових випадків COVID-19, всі вони завезені з-за кордону

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Випадки зафіксовані на материковій частині країни

У Китаї за останню добу підтвердили 54 нових завезених з-за кордону випадках нової коронавірусної пневмонії COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Таким чином, загальна кількість завезених з-за кордону випадків COVID-19 в континентальній частині Китаю досягло 649.

Раніше повідомлялося, що Італія випередила Китай за кількістю зафіксованих випадків коронавіруса COVID-19, більше лише в США. Станом на 20:00 27 березня в Італії зафіксували 86 498 випадків захворювання. При цьому в Китаї підтверджені лише 81 340 випадків COVID-19.

РБК-Україна писало, що в китайському місті Ухань, який був епіцентром епідемії, кілька днів поспіль немає нових випадків зараження коронавірусом. Хворіють тільки ті, хто привезли вірус з-за кордону.

Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що четверті сто тисяч захворювань коронавірусом у світі відбулися всього за два дні.