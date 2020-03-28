ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Китаї за добу зафіксували 54 нових випадків COVID-19, всі вони завезені з-за кордону

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 05:24
У Китаї за добу зафіксували 54 нових випадків COVID-19, всі вони завезені з-за кордону
Ілюстративне фото (GettyImages)

Випадки зафіксовані на материковій частині країни

У Китаї за останню добу підтвердили 54 нових завезених з-за кордону випадках нової коронавірусної пневмонії COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Таким чином, загальна кількість завезених з-за кордону випадків COVID-19 в континентальній частині Китаю досягло 649.

Раніше повідомлялося, що Італія випередила Китай за кількістю зафіксованих випадків коронавіруса COVID-19, більше лише в США. Станом на 20:00 27 березня в Італії зафіксували 86 498 випадків захворювання. При цьому в Китаї підтверджені лише 81 340 випадків COVID-19.

РБК-Україна писало, що в китайському місті Ухань, який був епіцентром епідемії, кілька днів поспіль немає нових випадків зараження коронавірусом. Хворіють тільки ті, хто привезли вірус з-за кордону.

Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що четверті сто тисяч захворювань коронавірусом у світі відбулися всього за два дні.

На круїзному лайнері біля берегів Панами від коронавіруса померли чотири пасажира США виділять Україні 1,2 млн доларів на боротьбу з коронавірусом
Новини України КоронавірусКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся