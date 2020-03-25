У Китаї за добу зафіксували 47 нових випадків COVID-19, всі вони завезені з-за кордону

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Також виявлено 33 нових випадки з підозрою на зараження коронавірусом

В континентальній частині Китаю у вівторок не було зареєстровано нових випадків локального зараження нової коронавирусной пневмонією COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Згідно з даними відомства, у континентальній частині Китаю за вівторок було зафіксовано 47 нових підтверджених випадків COVID-19, всі вони були завезені з-за кордону.

За повідомленням комітету, у вівторок було виявлено 33 нових випадки з підозрою на зараження коронавірусом нового типу. В той день також було зафіксовано 4 нових випадки з летальним результатом, три з них сталися в провінції Хубей /Центральний Китай/.

За вівторок з лікарень виписався 491 пацієнт після одужання, а число хворих у важкому стані знизилося на 174 до 1399 осіб.

До кінця вівторка в Китаї в цілому налічувалося 81 218 підтверджених випадків захворювання, з яких 4287 пацієнтів в даний час проходять лікування, 73 650 пацієнтів, що вилікувались і покинули лікарні, 3281 чоловік помер.

Кількість пацієнтів з підозрою на зараження коронавірусом нового типу склало 134, додали в комітеті.

Під медичним наглядом знаходяться 13 356 осіб, що мали тісні контакти з хворими. У вівторок 1215 осіб були звільнені від медичного спостереження.

Нагадаємо, влада Китаю прийняли рішення скасувати обмеження на в'їзд і виїзд з провінції Хубей з 25 березня після пандемії коронавіруса.