В Китае за сутки зафиксировали 47 новых случаев COVID-19, все они завезены из-за рубежа

Иллюстративное фото (twitter.com)

Также выявлено 33 новых случая с подозрением на заражение коронавирусом

В континентальной части Китая во вторник не было зарегистрировано новых случаев локального заражения новой коронавирусной пневмонией COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Согласно данным ведомства, в континентальной части Китая за вторник было зафиксировано 47 новых подтвержденных случаев COVID-19, все они были завезены из-за рубежа.

По сообщению комитета, во вторник было выявлено 33 новых случая с подозрением на заражение коронавирусом нового типа. В тот день также было зафиксировано 4 новых случая с летальным исходом, три из них произошли в провинции Хубэй /Центральный Китай/.

За вторник из больниц выписался 491 пациент после выздоровления, а число больных в тяжелом состоянии снизилось на 174 до 1399 человек.

К концу вторника в Китае в общей сложности насчитывалось 81 218 подтвержденных случаев заболевания, из которых 4287 пациентов в настоящее время проходят лечение, 73 650 пациентов вылечились и покинули больницы, 3281 человек скончался.

Число пациентов с подозрением на заражение коронавирусом нового типа составило 134, добавили в комитете.

Под медицинским наблюдением находятся 13 356 человек, имевших тесные контакты с заболевшими. Во вторник 1215 человек были освобождены от медицинского наблюдения.

Напомним, власти Китая приняли решение отменить ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй с 25 марта после пандемии коронавируса.