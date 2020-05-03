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Іноземні спецслужби підготували доповідь про приховування фактів коронавірусу в Китаї

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 16:58
Іноземні спецслужби підготували доповідь про приховування фактів коронавірусу в Китаї
Ілюстративне фото (freepik)

У Китаї знищували докази коронавіруса в лабораторіях, блокували новини і не надавали зразки міжнародним вченим

Уряд Китаю навмисно приховувала або знищував докази спалаху коронавіруса в країні до офіційного визнання 20 січня. Про це повідомляє The Daily Telegraph з посиланням на спільну доповідь спецслужб США, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Згідно з доповіддю, китайське уряд блокував всі новини про коронавирусе, лікарів змушували мовчати, а також знищували докази в лабораторіях і не надавали зразки міжнародним вченим.

Наголошується, що Китай мав докази передачі коронавіруса між людьми ще на початку грудня, але офіційно заперечував цю інформацію до 20 січня. Крім цього повідомляється, що Всесвітня організація охорони здоров'я також заперечувала факти нового вірусу, незважаючи на побоювання виражені Тайванем ще 31 грудня.

Також у доповіді наголошується, що китайські вчені ще в 2013 році в одній з печер провінції Юньнань виявили вірус, що на 96% схожий з коронавірусом SARS-CoV-2.

Нагадаємо, адміністрація американського президента Дональда Трампа наказала спецслужбам встановити, чи був факт приховування пандемії коронавіруса Китаєм та Всесвітньою організацією охорони здоров'я. До цього Трамп пообіцяв Китаю серйозні наслідки за приховування фактів про коронавирусе.

Раніше РБК-Україна писало, що китайські власті не допустили експертів ВООЗ до участі в розслідуванні походження коронавіруса COVID-19.

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