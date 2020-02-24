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Південна Корея повідомила про 161 новий випадок коронавіруса

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 04:53
Південна Корея повідомила про 161 новий випадок коронавіруса
Ілюстративне фото (pixabay)

115 нових випадків були пов'язані з сектою в місті Тегу

Південна Корея повідомила про 161 новийй випадок коронавіруса, в результаті чого загальне число заражених в країні досягло 763. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Органи охорони здоров'я повідомили про зростання захворюваності, на наступний день після того, як уряд підвищив рівень своєї готовності до інфекційних захворювань до самого високого рівня.

З нових випадків - 115 були пов'язані з церквою в південно-східному місті Тегу після того, як 61-річна жінка, відома як "Пацієнт 31", яка відвідувала служби там, показала позитивний результат.

Раніше повідомлялося, що за оцінками влади Тегу, на богослужіннях 9 і 16 лютого були присутні близько 9 тис. осіб, зараз їх тестують на коронавірус. Захворювання коронавірусом виявили у членів релігійної групи, яка носить назву Церква Ісуса Синчхонджи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Південна Корея підвищила рівень небезпеки до самого високого після спалаху нового коронавіруса і ще двох смертей. Кількість хворих в суботу зросла ще на 169 осіб і вже досягла 602.

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