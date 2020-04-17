Китай заперечує приховування масштабів епідемії коронавірусу

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У Китаї стверджують, що ніколи не приховували інформацію про спалах

Китай заперечив інформацію про приховування масштабів епідемії коронавірусу, а також відповів на заяви Вашингтону щодо причетності до приховування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами офіційного представника китайського зовнішньополітичного відомства Чжао Ліцзяня, такому швидкому поширенню захворювання на COVID-19 сприяла недооцінка Пекіном серйозності проблеми, що також привело до збільшення смертності.

При цьому представник Китаю наголосив, що "ніколи не було жодного приховування, і ми ніколи не допустимо жодного приховування". Також Ліцзянь назвав твердження про тісні контакти Китаю з ВООЗ спробою "очорнити" Пекін.

Нагадаємо, раніше посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей заявив, що коронавірус був завезений в Ухань з закордону. Він пояснив, що про завезення вірусу свідчить послідовність його генів.

До цього американський телеканал Fox News з посиланням на джерела припустив, що новий коронавірус з'явився Уханській лабораторії, працівник якої став "нульовим пацієнтом". Телеканал стверджує, що Пекін нібито прагнув продемонструвати здібності Китаю з виявлення і боротьби з вірусами.