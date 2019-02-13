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У Китаї будують винищувачі шостого покоління

Новини » Політика    13.02.2019 - 22:00
У Китаї будують винищувачі шостого покоління
Іллюстративне фото (xinhuanet com)

Розробки винищувачів шостого покоління вже проводяться у США, Великобританії, Росії і Японії

Китайські авіаконструктори розпочали розробку винищувачів шостого покоління, які планують побудувати до 2035 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Global Times.

Як зазначається, новими особливостями винищувача будуть дистанційне управління безпілотниками, високий рівень прихованості завдяки аеродинамічному дизайну, штучний інтелект, а також лазерна або гіперзвукова зброя. Інженери будуть підбирати функції для літака відповідно до майбутніх потреб армії Китаю.

Розробки винищувачів шостого покоління вже проводяться у США, Великобританії, Росії і Японії. На їхню появу очікують через 10-20 років.

Нагадаємо, Індія веде переговори з Російською Федерацією про постачання в короткі терміни 21 винищувача МіГ-29 через брак бойових літаків.

РБК-Україна писало, Хорватія заявила Ізраїлю, що може вийти з угоди про купівлю винищувачів F-16 у зв'язку із втручанням Сполучених Штатів, у яких раніше Ізраїль придбав ці літаки.

Індія веде переговори з РФ про постачання винищувачів, - The Economic Times США готові продовжити строк проведення переговорів з Китаєм, - Трамп
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